"Оскорбление важнейшего союзника и удар под дых": в Канаде отреагировали на решение Байдена остановить строительство нефтепровода Keystone XL

21 января, 2021, 12:55

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что разочарован решением Байдена отозвать необходимое для строительства нефтепровода разрешение Keystone XL из провинции Альберта к нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива

"Хотя мы приветствуем приверженность президента борьбе с изменением климата, мы разочарованы, но признаем решение президента выполнить свое предвыборное обещание по Keystone XL", - говорится в заявлении Трюдо.

Байден намерен обсудить свое решение в ходе телефонного разговора с Трюдо.

Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни заявил в ходе пресс-конференции, что "глубоко обеспокоен" решением Байдена, пишет Reuters .

"Для экономики Канады и Альберты это удар под дых. К сожалению, это оскорбление, направленная на важнейшего союзника и торгового партнера Соединенных Штатов", - сказал Кенни.

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