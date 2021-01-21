"Не в ближайшее время": Кравчук об освобождении ОРДЛО военным путем

21 января, 2021, 13:38

Перед украинской делегацией в ТКГ не стоит задача подготовки к военному возвращению оккупированного Донбасса

Об этом в комментарии РБК-Украина заявления председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

Он считает, что деоккупация возможна только политическим и дипломатическим путем.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - заявил он.

По словам Кравчука, еще одним способом являются санкции.

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"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору", - отметил он.