"Не в ближайшее время": Кравчук об освобождении ОРДЛО военным путем
21 января, 2021, 13:38
Перед украинской делегацией в ТКГ не стоит задача подготовки к военному возвращению оккупированного Донбасса
Об этом в комментарии РБК-Украина заявления председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.
Он считает, что деоккупация возможна только политическим и дипломатическим путем.
"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - заявил он.
По словам Кравчука, еще одним способом являются санкции.
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"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору", - отметил он.
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