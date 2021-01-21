"Ливерпуль" впервые за 68 матчей проиграл в домашней встрече АПЛ

21 января, 2021, 23:52

В 18-м туре Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" проиграл "Бернли" со счетом 0:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Единственный гол во встрече забил 31-летний форвард Эшли Барнс, который реализовал пенальти на 83-й минуте. Это поражение первое для "Ливерпуля" за последние 68 матчей АПЛ на домашнем стадионе "Энфилд".

В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" занимает четвертую позицию и отстает от "Манчестер Юнайтед", который лидирует на 6 баллов. "Бернли" борется за выживание и занимает шестнадцатое место.

Чемпионат Англии

18-й тур

21 января

"Ливерпуль" - "Бернли" 0:1

Гол: Барнс, 83 (пен.)

18 января в 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4: 0.

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