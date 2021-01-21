"Ливерпуль" впервые за 68 матчей проиграл в домашней встрече АПЛ
21 января, 2021, 23:52
В 18-м туре Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" проиграл "Бернли" со счетом 0:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Единственный гол во встрече забил 31-летний форвард Эшли Барнс, который реализовал пенальти на 83-й минуте. Это поражение первое для "Ливерпуля" за последние 68 матчей АПЛ на домашнем стадионе "Энфилд".
В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" занимает четвертую позицию и отстает от "Манчестер Юнайтед", который лидирует на 6 баллов. "Бернли" борется за выживание и занимает шестнадцатое место.
Чемпионат Англии
18-й тур
21 января
"Ливерпуль" - "Бернли" 0:1
Гол: Барнс, 83 (пен.)
- 18 января в 19-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" со счетом 4: 0.
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