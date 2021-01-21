"Барселона" нашла способ избавиться от чемпиона мира по футболу

21 января, 2021, 21:18

Защитник испанской "Барселоны" Самюэль Умтити близок к тому, чтобы покинуть клуб

Об этом сообщает Diario Sport.

"Барселона" хочет отдать Самюэля Умтити в аренду. По информации источника, пока испанский клуб не получал официальных предложений по возможному трансферу.

27-летний Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года. Испанцы заплатили французскому "Лиону" 25 млн евро. С тех пор центрбэк провел за "Барсу" 120 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Дважды выиграл Ла Лигу и получил два Кубка Испании.

В 2018 году Умтити вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.

В июле уже сообщалось, что "Барселона" решила продать французского защитника Самюэля Умтити.