Президентство Байдена открывает для Украины шанс укрепить двусторонний альянс в сфере безопасности с США и добиться получения ПДЧ в НАТО, - Порошенко

21 января, 2021, 17:37

Президент Украины должен одним из первых поговорить с 46-м президентом США Джозефом Байденом, лидерство которого открывает широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления суверенитета нашего государства

Об этом в видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее.

"Без всякого преувеличения вчера был очень важный день для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства. В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена - политика, мужество и лидерские качества которого признают не только друзья, но даже оппоненты. Истинного друга Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной", - напомнил Петр Порошенко.

Он отметил, что тогда совместная работа укрепила устойчивость Украины в противодействии российской агрессии. "Не укладывается в голове, но именно за это еще весной прошлого года Зеленский публично потребовал приговорить меня за "государственную измену", поддерживая действия российского агента Деркача", - отметил Петр Порошенко.

"Но кроме того президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета. Нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути. И имею обоснованную надежду на то, что Вашингтон найдет возможность для привлечения к той работе, которая уже ведется на различных площадках и форматах, включая нормандский ", - говорит пятый президент Украины.

Порошенко убежден, что это шанс на укрепление твердого трансатлантического единства и солидарности с Украиной на основе принципа "ничего об Украине без Украины", на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

"Объективно ключевым этапом на этом пути должно стать получение Плана действий по членству в НАТО, который, как ни крути, является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе. И мы требуем от украинской власти ставить этот вопрос на повестку дня, так как за нас этот вопрос никто не поставит", - в очередной раз заявил Петр Порошенко.

Кроме внимания к проблематике коллективной безопасности в рамках НАТО, следует укреплять двусторонний альянс в сфере безопасности между Украиной и США, считает лидер партии "Европейская Солидарность".

«Не потерять возможности получить оборонное летальное вооружение, крайне необходимое для сдерживания российского агрессора на земле, в воздухе и на море", - призвал он.

"Совместно с Вашингтоном Киев должен добиваться усиления разноплановых санкций против Москвы как инструмента, который показал свою способность держать агрессора за столом переговоров и сдерживать его от новых военных авантюр против Украины", - убежден Петр Порошенко.

По его мнению, критическое внимание следует уделить и поддержке реформ в Украине, прежде всего в части верховенства права и борьбы с коррупцией, создания благоприятного климата для привлечения инвестиций.

"Из своего опыта знаю, насколько важны личные контакты и доверие между лидерами. Поэтому убежден в необходимости осуществления визита президента Украины в Вашингтон и встречи в Белом доме в ближайшее время. Конечно, все мы будем рады видеть Джо Байдена в Киеве, как это часто бывало раньше", - отметил Порошенко.

"Президент Украины должен одним из первых переговорить с Байденом по телефону. Напомню, что в шестнадцатом году разговор с тогдашним новоизбранным президентом Трампом мы организовали буквально через несколько дней после выборов. Когда за дело берутся профессионалы, решаются и чрезвычайно сложные задачи. По своим каналам я способствую, чтобы и теперь разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее ", - подтвердил Порошенко.

"Все еще надеюсь, что власть не потеряет тот шанс, который открылся перед Украиной буквально вчера. Еще раз подчеркиваю: чем могу, тем помогу, поскольку речь идет о национальных интересах Украины. Восстановление и укрепление стратегического партнерства с США - главное внешнеполитическое задание для Украины в этом году. Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их", - отметил лидер оппозиции.

"Наша же амбиция как политической силы - принципиальной позицией, конкретными инициативами и делами доказать всем и каждому: "Европейская Солидарность" не просто оппозиция, а единственная проевропейская альтернатива, профессиональная команда, которая не даст власти дилетантов сломать достижения последних лет и разрушить страну", - резюмирует Петр Порошенко.