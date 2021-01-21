Правительство уволило заместителя Уруского, которого поймали пьяным за рулем, - Шмыгаль

21 января, 2021, 10:01

Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, который был задержан в нетрезвом состоянии за рулем

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он назвал поведение Немилостивого недопустимым.

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"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра", - написал Шмыгаль.

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Премьер добавил, что должность в правительстве - это "ответственность перед людьми и страной".

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал задержание своего заместителя Виталий Немилостивого, пойманного пьяным за рулем и который оказал сопротивление полиции.