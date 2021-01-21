Пожар в Харькове: правительство сформирует госкомиссию по расследованию причин трагедии

21 января, 2021, 17:32

Из-за трагического пожара в доме престарелых в Харькове премьер-министр Денис Шмыгаль решил созвать внеочередное заседание правительства

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что предварительная версия следствия заключается в том, что причиной пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами

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