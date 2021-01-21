Пожар в Харькове: ГБР открыло дело о служебной халатности в отношении работников ГСЧС
21 января, 2021, 21:24
Государственное бюро расследований возбудило дело по факту служебной халатности спасателей во время пожара в доме с пожилыми людьми в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи ТУ ГБР в г. Полтаве начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек при пожаре в одном из домов Харькова", - говорится в сообщении.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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