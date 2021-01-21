Пожар в Харькове: ГБР открыло дело о служебной халатности в отношении работников ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ТУ ГБР в г. Полтаве начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек при пожаре в одном из домов Харькова", - говорится в сообщении.