Полномочия главы ПриватБанка Крумханзла всплывут 23 января: в банке назвали имя преемника
21 января, 2021, 11:13
До назначения нового главы правления ПриватБанка по конкурсу исполняющей обязанности будет Анна Самарина
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Согласно сообщению, 23 января истекает срок действия контракта с председателем правления ПриваБанк Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет. Новый председатель правления будет избран с помощью конкурсного отбора на должность председателя правления, который должен обеспечить независимость и профессионализм избранного руководителя.
По информации пресс-службы, до назначения нового председателя правления ПриватБанка исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов.
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