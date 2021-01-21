Под Старогнатовкой оккупанты ранили украинского военного

21 января, 2021, 07:56

За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования России открывали огонь из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава ООС. Воина доставили в лечебное учреждение.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.