Плюсовая температура и порывистый ветер: Наталья Диденко о погоде 22 января
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Оттепель уже пришла в Украину. 22 января, как раз в День Соборности Украины, погода покажет нам пример синоптического единства. Ведь практически всю территорию охватит плюсовая температура воздуха", - отметила она.
В течение дня в Украине ожидается +1 °C ... +5 °C, на Западе и Юге предполагается до +5 °C ... +8 °C, в Крыму до +10 °C.
Осадков существенных завтра в большинстве областей не ожидается, лишь на Закарпатье и в Карпатах пройдут дождь и мокрый снег.
Завтра ожидается порывистый сильный ветер юго-западного направления.
"Оттепель, потепление будет способствовать таянию снега и льда очень интенсивно", - отметила Диденко.
В Киеве 22 января ожидается теплая погода. Днем температура воздуха повысится до +3 °C. Также ожидается некомфортный, порывистый, до сильного, ветер.
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