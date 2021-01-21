Перед посольством РФ в Киеве демонтировали билборд с гербом контрразведки Украины, активисты препятствуют вывозу

21 января, 2021, 18:07

21 января подрядчик срезал билборд с гербом украинской контрразведки, который установили напротив посольства РФ в преддверии "Дня России" в июне 2020 года. Активисты решили помешать вывозу билборда

Об этом сообщил в Facebook общественный активист, лидер "Общества будущего" Евгений Карась.

Билборд с гербом контрразведки Украины установили напротив посольства по инициативе Службы безопасности Украины накануне Дня России - госпраздника РФ, который отмечают 12 июня.

Киевские активисты случайно увидели процесс срезания железной основы билборда и собрались перед посольством.

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На месте происшествия руководитель процесса демонтажа заверил, что он и устанавливал билборд. Евгений Карась, который проводил стрим с места происшествия, заметил, что несколько месяцев назад билборд уже пытались снести, однако тогда процессу помешала Муниципальная стража Киева.

Как отмечает "НВ", впервые коммунальщики попытались демонтировать билборд 7 июля. Тогда, блоггер, который первым заметил процесс демонтажа, Игорь Марио, попросил коммунальщиков показать разрешение на работы. Ему показали документ, где указано, что Киевреклама демонтирует 130 незаконных рекламных конструкций - в том числе билборд с орлом, который душит двуглавую змею, - гербом контрразведки - под посольством РФ.

Видео - Евгений Карась:

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