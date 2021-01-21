Несмотря на увеличение количества случаев COVID-19 Шри-Ланка открыла границы для туристов

21 января, 2021, 17:26

Шри-Ланка открыла свои границы для туристов со всего мира с 21 января

Об этом сообщает Associated Press.

Несмотря на увеличение числа новых случаев коронавируса 21 января Шри-Ланка открыла свои границы для путешественников со всего мира.

В Бюро содействия туризму заявили, что постарались принять все меры предосторожности, чтобы отдых на курорте был максимально безопасным, надежным и беззаботным. Первые две недели туристы смогут останавливаться только в одном из 55 отелей.

Для въезда в Шри-Ланку туристам необходимо показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 96 часов до прибытия. Также его нужно будет сделать в отеле непосредственно перед заселением и через пять дней пребывания.

Правительство страны организовало 14 "туристических зон", границы которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица. Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, а по прибытии этого сделать не получится. Нужно также забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты медстраховку, которая обойдется в $12.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb