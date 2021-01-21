Несмотря на увеличение количества случаев COVID-19 Шри-Ланка открыла границы для туристов
Об этом сообщает Associated Press.
Несмотря на увеличение числа новых случаев коронавируса 21 января Шри-Ланка открыла свои границы для путешественников со всего мира.
В Бюро содействия туризму заявили, что постарались принять все меры предосторожности, чтобы отдых на курорте был максимально безопасным, надежным и беззаботным. Первые две недели туристы смогут останавливаться только в одном из 55 отелей.
Для въезда в Шри-Ланку туристам необходимо показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 96 часов до прибытия. Также его нужно будет сделать в отеле непосредственно перед заселением и через пять дней пребывания.
Правительство страны организовало 14 "туристических зон", границы которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица. Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, а по прибытии этого сделать не получится. Нужно также забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты медстраховку, которая обойдется в $12.
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