НБУ оставило учетную ставку на прежнем уровне, - Шевченко
Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко.
Он отметил, что НБУ остается верным цели по достижению цели по инфляции.
"Дальнейшая модальная политика будет направлена на обеспечение баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики", - подчеркнул глава НБУ.
Шевченко напомнил, что в 2020 году инфляция находилась в среднем ниже целевого диапазона и ожидаемо ускорилась ближе к концу года в результате чего в декабре она вернулась в целевой диапазон и достигла его центральной точки в 5%.
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