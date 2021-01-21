НБУ оставило учетную ставку на прежнем уровне, - Шевченко

21 января, 2021, 14:13

Правление Национального банка Украины (НБУ) оставило учетную ставку на прежнем уровне в 6% годовых

Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко.

Он отметил, что НБУ остается верным цели по достижению цели по инфляции.

"Дальнейшая модальная политика будет направлена на обеспечение баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики", - подчеркнул глава НБУ.

Шевченко напомнил, что в 2020 году инфляция находилась в среднем ниже целевого диапазона и ожидаемо ускорилась ближе к концу года в результате чего в декабре она вернулась в целевой диапазон и достигла его центральной точки в 5%.

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