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НБУ оценил как высокие шансы первого просмотра миссией МВФ программы с Украиной

Национальный банк Украины оценил как высокие шансы первого просмотра миссией Международного валютного фонда (МВФ) программы stand-by для Украины

Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут, прогресс, безусловно, есть", - сказал Шевченко.

  • Напомним, с 11 января миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины продолжила работу в формате онлайн.
  • 9 июня 2020 года МВФ одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.
  • Через несколько дней Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Больше траншей не было.

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