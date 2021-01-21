НБУ оценил как высокие шансы первого просмотра миссией МВФ программы с Украиной
21 января, 2021, 15:04
Национальный банк Украины оценил как высокие шансы первого просмотра миссией Международного валютного фонда (МВФ) программы stand-by для Украины
Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут, прогресс, безусловно, есть", - сказал Шевченко.
- Напомним, с 11 января миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины продолжила работу в формате онлайн.
- 9 июня 2020 года МВФ одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.
- Через несколько дней Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Больше траншей не было.
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