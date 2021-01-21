НБУ оценил как высокие шансы первого просмотра миссией МВФ программы с Украиной

21 января, 2021, 15:04

Национальный банк Украины оценил как высокие шансы первого просмотра миссией Международного валютного фонда (МВФ) программы stand-by для Украины

Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут, прогресс, безусловно, есть", - сказал Шевченко.

Напомним, с 11 января миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины продолжила работу в формате онлайн.

9 июня 2020 года МВФ одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.

Через несколько дней Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Больше траншей не было.