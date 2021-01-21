НБУ начнет проверки банков на соблюдение кибербезопасности

21 января, 2021, 12:11

Национальный банк Украины введет выездные проверки и безвыездный надзор по соблюдению банками мер киберзащиты и информационной безопасности

Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

Согласно сообщению, НБУ усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности. Для этого регулятор вводит новый вид контроля за банками в форме выездных проверок и дистанционного надзора. Мероприятия будут осуществляться специалистами НБУ в сфере киберзащиты и информационной безопасности.

Кроме того, банки будут обязаны проводит ежегодную самооценку состояния информационной безопасности и киберзащиты, а также составлять и подавать НБУ ежегодный отчет по вопросам оценки соответствующих рисков.

Отмечается, что реализация таких механизмов контроля позволит НБУ оценивать эффективность функционирования системы управления информационной безопасностью банка, полноту выполнения банком нормативно-правовых актов по вопросам информационной безопасности и киберзащиты, а также уровень управления банка рисками информационной безопасности и киберризикив, системы внутреннего контроля по этим направлениям.

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