НБУ начнет проверки банков на соблюдение кибербезопасности
Об этом сообщила пресс-служба НБУ .
Согласно сообщению, НБУ усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности. Для этого регулятор вводит новый вид контроля за банками в форме выездных проверок и дистанционного надзора. Мероприятия будут осуществляться специалистами НБУ в сфере киберзащиты и информационной безопасности.
Кроме того, банки будут обязаны проводит ежегодную самооценку состояния информационной безопасности и киберзащиты, а также составлять и подавать НБУ ежегодный отчет по вопросам оценки соответствующих рисков.
Отмечается, что реализация таких механизмов контроля позволит НБУ оценивать эффективность функционирования системы управления информационной безопасностью банка, полноту выполнения банком нормативно-правовых актов по вопросам информационной безопасности и киберзащиты, а также уровень управления банка рисками информационной безопасности и киберризикив, системы внутреннего контроля по этим направлениям.
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