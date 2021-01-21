21 января, 2021, 22:17

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский лоббировал приезд в Украину российского певца Элджея

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Несмотря на то что для российского рэпера Элджея действовал запрет СБУ на въезд из-за гастролей в аннексированном Крыму, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский лоббировал приезд артиста в Украину.

Васильковский 19 мая 2020 года направил депутатское обращение на имя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки, в котором просил сообщить официальную позицию и разъяснения "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - Элджей)".

Нардеп объяснил такую просьбу тем, что к нему с этим вопросом ранее обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.

На вопрос журналистов, в чьих интересах депутат написал обращение, Васильковский ответил: "В интересах Элджея, он парень творческий, должен выступать".