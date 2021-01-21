Нардеп "слуга" способствовал приезду в Украину российского рэпера Елджея, которому запретили въезд из-за гастролей в Крыму - "Схемы"
Об этом говорится в расследовании "Схем".
Несмотря на то что для российского рэпера Элджея действовал запрет СБУ на въезд из-за гастролей в аннексированном Крыму, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский лоббировал приезд артиста в Украину.
Васильковский 19 мая 2020 года направил депутатское обращение на имя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки, в котором просил сообщить официальную позицию и разъяснения "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - Элджей)".
Нардеп объяснил такую просьбу тем, что к нему с этим вопросом ранее обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.
На вопрос журналистов, в чьих интересах депутат написал обращение, Васильковский ответил: "В интересах Элджея, он парень творческий, должен выступать".
"Государственная пограничная служба Украины готова разрешить пересечение государственной границы Украины указанному в вашем письме иностранцу в случае выполнения им всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 Закона "О пограничном контроле", - ответили пограничники на обращение нардепа.
СБУ запретила Элджею посещать Украину с 2018 года после обращения нардепа Владимира Парасюка сроком на 3 года.
-
Напомним, что в 2020 году по иску Элджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-