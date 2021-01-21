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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" способствовал приезду в Украину российского рэпера Елджея, которому запретили въезд из-за гастролей в Крыму - "Схемы"

Нардеп "слуга" способствовал приезду в Украину российского рэпера Елджея, которому запретили въезд из-за гастролей в Крыму - "Схемы"


фото: Afisha.ru
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский лоббировал приезд в Украину российского певца Элджея

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Несмотря на то что для российского рэпера Элджея действовал запрет СБУ на въезд из-за гастролей в аннексированном Крыму, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский лоббировал приезд артиста в Украину.

Васильковский 19 мая 2020 года направил депутатское обращение на имя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки, в котором просил сообщить официальную позицию и разъяснения "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - Элджей)".

Нардеп объяснил такую просьбу тем, что к нему с этим вопросом ранее обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.

На вопрос журналистов, в чьих интересах депутат написал обращение, Васильковский ответил: "В интересах Элджея, он парень творческий, должен выступать".

"Государственная пограничная служба Украины готова разрешить пересечение государственной границы Украины указанному в вашем письме иностранцу в случае выполнения им всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 Закона "О пограничном контроле", - ответили пограничники на обращение нардепа.

СБУ запретила Элджею посещать Украину с 2018 года после обращения нардепа Владимира Парасюка сроком на 3 года.

  • Напомним, что в 2020 году по иску Элджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд.

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