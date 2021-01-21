Нанес ущерб государству на 4,3 млн грн: в Днепропетровской области чиновнику райсовета сообщили о подозрении

21 января, 2021, 13:09

Правоохранители Днепропетровской области сообщили о подозрении заместителю главы одного из РГА за нанесение государству убытков на 4,3 млн грн

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ в Facebook .

"Совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем они присвоили 4,3 млн грн при проведении инвентаризации земель района. На момент совершения преступления чиновник исполнял обязанности председателя райгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что тогдашний председатель РГА влиял на членов тендерного комитета для победы в закупке подконтрольного предприятия.

"В января 2019 года между РГА и ЧП был заключен договор о проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, их денежной оценки и изготовление документации по землеустройству. Стоимость работ составила 4,3 млн грн, исполнителем стала субподрядная организация, где работал упомянутый инженер-землеустроитель", - говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что согласованная в. о. председателя РГА документация не соответствовала требованиям действующего законодательства - часть закупленных услуг была выполнена ранее, в смете работ ссылались на недействительные документы, а РГА вообще не имела права проводить денежную оценку земель государственной и коммунальной собственности.

Отмечается, что руководитель субподрядной организации не знал о выполнении любых работ и не подписывал об этом никаких документов, а инженер-землеустроитель воспользовался печатью субподрядной организации и заверил работы, которые фактически не выполнялись.

В результате государству был нанесен 4,3 млн грн убытков, подтвердила экономическая экспертиза.

Узнав о возможности проверки данной документации, фигуранты попытались согласовать ее в Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, однако получили 41 отказ, отметили правоохранители.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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