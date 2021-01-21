На заместителя Уруского, которого поймали пьяным за рулем, составлено три админпротокола, - полиция

21 января, 2021, 08:59

Патрульная полиция составила на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивого три протокола после задержания в нетрезвом состоянии за рулем

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Экипаж патрульных Киева остановил Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака "Выезд на дорогу с односторонним движением".

"Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он отказался. Вместо этого мужчина сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение", - говорится в сообщении.

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По словам полиции, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места.

"Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должности, толкать патрульных и дергать за одежду. На что патрульные, согласно закону о национальной полиции применили к гражданину наручники", - говорится в Прессрелизы.

На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол за управление в состоянии опьянения и постановление за нарушение требований знака "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол о админзадержания. Они направлены в суд.