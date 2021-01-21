Минздрав утвердил стандарты лечения гепатитов В и С

21 января, 2021, 15:59

Министерство здравоохранения утвердило стандарты лечения и диагностики вирусных гепатитов В и С

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Министерство здравоохранения утвердило стандарты лечения вирусных гепатитов В и С, которые, в частности, уменьшают затраты пациента на диагностику и упрощают ее алгоритм.

"Лечение пациентов с вирусным гепатитом С без дополнительных осложнений согласно стандартам сможет осуществлять любой врач, который прошел соответствующее обучение, что значительно приблизит услуги к пациенту. Ведь именно обременительность маршрута пациента, большое финансовое бремя, связанное с обследованиями, и является тем ключевым фактором, в результате которого люди не обращаются вовремя за лечением", - отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По новым стандартам значительно уменьшаются затраты пациента на диагностику. По словам главного санитарного врача, раньше необходимо было сделать ряд дорогостоящих специфических анализов для того, чтобы врач мог назначить схему лечения. Согласно же новым стандартам лечащий врач может назначать препараты сразу после подтверждения диагноза с минимально необходимым объемом дополнительных обследований.

Кроме того, в стандартах сделан акцент на мероприятиях по предупреждению инфицирования и четко определен перечень лиц, которым рекомендовано тестирование на вирусные гепатиты. Каждый человек должен хотя бы раз в жизни пройти обследование на вирусный гепатит, а если есть факторы риска, то необходимо тестироваться регулярно.

Ознакомиться с утвержденными стандартами можно на сайте Министерства здравоохранения.

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