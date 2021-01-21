Меркель: ситуация с Навальным - не повод останавливать "Северный поток - 2"

21 января, 2021, 17:34

Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает считать газопровод "Северный поток - 2" экономическим проектом

Об этом она заявила на брифинге в Берлине в четверг, передает Укринформ.

"Мое принципиальное отношение к проекту "Северный поток - 2" не изменилось", - сказала канцлер.

При этом политик подчеркнула, что для нее "было важно, чтобы Украина получила газовый контракт".

Ситуация с Алексеем Навальным "может играть роль", добавила она при этом, но подчеркнула, что это не повод остановить проект, и что из-за российского оппозиционера, освобождения которого она требует, уже введены санкции.

Берлин будет продолжать работать с новой администрацией США в вопросе газопровода, ведь в Германии и в Европе очень критично воспринимают введенные Вашингтоном экстратерриториальные санкции.

"Надо говорить о том, какие экономические отношения с Россией в газовой сфере являются приемлемыми и какие - нет, ... какая зависимость является допустимой", - сказала Меркель.

Читайте также: Немецкий концерн вышел из проекта "Северный поток - 2" из-за угрозы санкций США, - СМИ

Глава немецкого правительства прогнозирует, что с администрацией Байдена будут и другие разногласия во взглядах, которые играли роль и в отношениях с предыдущей администрацией. В частности, привела Меркель в качестве примера, она "всегда была против поставок определенных видов оружия Украине". Так что не стоит ожидать, что в отношениях с Вашингтоном не будет разногласий, сказала Меркель.

Как сообщалось, Минфин США объявил санкции против трех российских судов и двух компаний из РФ, привлеченных к строительству отдельного участка газопровода "Северный поток - 2".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb