Лучший голкипер мира Нойер повторил невероятный рекорд Бундеслиги
21 января, 2021, 17:38
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел 196-й сухой матч в чемпионате Германии по футболу
Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".
В матче 17-го тура Бундеслиги "Бавария" обыграла "Аугсбург" со счетом 1:0. Для голкипера Мануэля Нойера это 196-й сухой матч в карьере в рамках чемпионата Германии.
34-летний Нойер повторил рекорд легендарного голкипера "Баварии" Оливера Кана, который провел 196 сухих матчей за свою карьеру в Бундеслиге.
FC Bayern English (@FCBayernEN) January 20, 2021
- 17 декабря ФИФА признала лучшим голкипером мира Мануэля Нойера.
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