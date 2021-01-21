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Espreso.tvСпортЛучший голкипер мира Нойер повторил невероятный рекорд Бундеслиги

Лучший голкипер мира Нойер повторил невероятный рекорд Бундеслиги


фото: Getty Images
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер провел 196-й сухой матч в чемпионате Германии по футболу

Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".

В матче 17-го тура Бундеслиги "Бавария" обыграла "Аугсбург" со счетом 1:0. Для голкипера Мануэля Нойера это 196-й сухой матч в карьере в рамках чемпионата Германии.

34-летний Нойер повторил рекорд легендарного голкипера "Баварии" Оливера Кана, который провел 196 сухих матчей за свою карьеру в Бундеслиге.

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