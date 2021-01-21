Лучший боксер мира узнал имя следующего соперника и дату боя

21 января, 2021, 20:55

Мексиканский боксер Сауль Альварес проведет следующий бой против турка Авни Йылдырыма

Об этом сообщает официальный twitter DAZN.

Стриминговий сервис DAZN объявил, что бой мексиканца Сауля Альвареса против турка Авни Йылдырыма состоится 27 февраля в США.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Авни Йылдырым является официальным претендентом на титул WBC.

DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 21, 2021

16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном , который является промоутером украинца Александра Усика.

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