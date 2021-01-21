Лучший боксер мира проведет бой за три титула в новой категории
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Хирна, Сауль Альварес и Билли Джо Сонтерс могут встретиться в мае.
"Канело вполне может быть величайшим бойцом нашего поколения. Сейчас ничего не мешает Билли Джо Сондерсу подраться с Альваресом. Ему действительно нужен этот бой, однако он не собирается выходить на ринг за любые деньги. Но если Билли верит, что он одержит победу, в чем я также уверен, тогда ему необходимо воспользоваться этой возможностью. Мне кажется, я смогу устроить ему поединок с Канело в мае ", - сказал Хирнй.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Билли Джо Сондерс владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации).
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирный , который является промоутером украинца Александра Усика.
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