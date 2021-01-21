Кравчук заявил о попытках легализации Россией террористов в ТКГ: "Делают все, чтобы трехсторонняя группа стала пятисторонней"

21 января, 2021, 13:38

Первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался, что Россия блокирует переговоры по гуманитарным вопросам, навязывая новые условия, не прописанные в договоренностях

Об этом лидер украинской делегациии в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в комментарии " РБК-Украина ".

"Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховного Совета о местных выборах, потом в дорожной карты, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией", - прокомментировал действия россиян Кравчук.

Первый президент отметил, что российская сторона искусственно "привязывает" к политическим договоренностям многие процессы, которые прямо не связаны с гуманитарными вопросами, контрольными пунктами въезда-выезда, обмена пленными.

"Это делается искусственно, чтобы заблокировать процесс достижения мира на Донбассе", - отметил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Читайте также: "Неизвестно, какие люди и с каким статусом": Гармаш об "общественных советниках" из ОРДЛО на заседании ТКГ

В то же время Кравчук заявил, что "представители ОРДЛО", то есть террористы, фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя есть только приглашенными лицами.

"Таким образом," через черный крыльцо ", как говорил господин Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней", - констатировал Леонид Кравчук.

В украинской делегации в ТКГ утверждают, что Россия и дальше намерена удерживать ситуацию в текущем состоянии.

"Они приглашают на наши заседания кого считают нужным, нарушают порядок дня, который предлагает ОБСЕ - госпожа Хайди Грау, и предлагают политические эксперименты. Скажу откровенно, что у меня нет основания надеяться на какие-то большие достижения в ближайшее время", - отметил лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо