Коронакризис уменьшил объемы произведенных в Украине грибов, но привел к нахождению новых рынков сбыта, - эксперт

21 января, 2021, 22:16

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенного локдауна произвели заметно меньше грибов, чем раньше

Об этом заявил Максим Енченко, директор информационного агентства "Умдис", в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".

"Первый существенный удар был нанесен, когда был локдаун в начале 2020 года. Тогда в связи с закрытием рынков грибы буквально было некуда девать, и цены снизились очень сильно. И многие грибоводы сократили объемы производства. В целом за прошлый год количество грибов, которые были произведены в Украине, ощутимо меньше, чем раньше", - сказал Енченко.

Украинский рынок внутренне ориентирован, говорится в сюжете. Незначительный экспорт был только в соседнюю Молдову. А покупают грибы преимущественно домохозяйства. В отличие от Европы, где главными потребителями являются рестораны.

"Тяжелый год также имел свои положительные стороны. Многим фермам пришлось изобретать новые способы продаж, выходить на более емкие рынки в самой Украине, например продажи супермаркетам. Многие освоили продажи через Интернет", - сообщил эксперт.