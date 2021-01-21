Коронакризис уменьшил объемы произведенных в Украине грибов, но привел к нахождению новых рынков сбыта, - эксперт
Об этом заявил Максим Енченко, директор информационного агентства "Умдис", в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".
"Первый существенный удар был нанесен, когда был локдаун в начале 2020 года. Тогда в связи с закрытием рынков грибы буквально было некуда девать, и цены снизились очень сильно. И многие грибоводы сократили объемы производства. В целом за прошлый год количество грибов, которые были произведены в Украине, ощутимо меньше, чем раньше", - сказал Енченко.
Украинский рынок внутренне ориентирован, говорится в сюжете. Незначительный экспорт был только в соседнюю Молдову. А покупают грибы преимущественно домохозяйства. В отличие от Европы, где главными потребителями являются рестораны.
"Тяжелый год также имел свои положительные стороны. Многим фермам пришлось изобретать новые способы продаж, выходить на более емкие рынки в самой Украине, например продажи супермаркетам. Многие освоили продажи через Интернет", - сообщил эксперт.
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В Украине работают 200 предприятий по промышленному производству грибов.
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Общий объем рынка оценивается в 600 тыс. тонн.
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