Канада и Великобритания вошли в зону тестирования спутникового интернета от SpaceX

21 января, 2021, 15:44

Спутниковый интернет Starlink расширил зону тестирования до Канады и Великобритании

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

"На севере США и в Канаде, а теперь и в Великобритании мы сосредоточены на сельских и отдаленных районах, где нет легкого доступа к оптоволокну или кабелю", - сказал инженер SpaceX Джесси Андерсон.

В Канаде компания фокусируется на сельских и отдаленных районах, имеющих сложности с доступом к проводной сети Интернет.

Starlink получил разрешение начать деятельность в Великобритании, где цена месячной подписки составляет 89 фунтов стерлингов, а стоимость набора для подключения - 439 фунтов.

Компания SpaceX установила уже более тысячи спутников для Starlink и продолжает расширять покрытие. Сейчас ожидаются разрешения от регуляторов других стран.