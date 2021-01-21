Канада и Великобритания вошли в зону тестирования спутникового интернета от SpaceX
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.
"На севере США и в Канаде, а теперь и в Великобритании мы сосредоточены на сельских и отдаленных районах, где нет легкого доступа к оптоволокну или кабелю", - сказал инженер SpaceX Джесси Андерсон.
В Канаде компания фокусируется на сельских и отдаленных районах, имеющих сложности с доступом к проводной сети Интернет.
Starlink получил разрешение начать деятельность в Великобритании, где цена месячной подписки составляет 89 фунтов стерлингов, а стоимость набора для подключения - 439 фунтов.
Компания SpaceX установила уже более тысячи спутников для Starlink и продолжает расширять покрытие. Сейчас ожидаются разрешения от регуляторов других стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-