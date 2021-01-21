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Espreso.tvОбществоКанада и Великобритания вошли в зону тестирования спутникового интернета от SpaceX

Канада и Великобритания вошли в зону тестирования спутникового интернета от SpaceX


фото: twitter
Спутниковый интернет Starlink расширил зону тестирования до Канады и Великобритании

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

"На севере США и в Канаде, а теперь и в Великобритании мы сосредоточены на сельских и отдаленных районах, где нет легкого доступа к оптоволокну или кабелю", - сказал инженер SpaceX Джесси Андерсон.

В Канаде компания фокусируется на сельских и отдаленных районах, имеющих сложности с доступом к проводной сети Интернет.

Starlink получил разрешение начать деятельность в Великобритании, где цена месячной подписки составляет 89 фунтов стерлингов, а стоимость набора для подключения - 439 фунтов.

Компания SpaceX установила уже более тысячи спутников для Starlink и продолжает расширять покрытие. Сейчас ожидаются разрешения от регуляторов других стран.

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