ГСЧС предупредила о снеголавинной опасности в Карпатах

21 января, 2021, 13:26

Спасатели предупредили о третьем уровене снеголавинной опасности в Карпатах 21 и 22 января

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Telegram .

"Внимание! Предупреждение о снеголавинную опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозам УкрГидрометцентра, сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 21 января на высокогорье Ивано-Франковской области, а 21-22 января на высокогорье Закарпатской области.

Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

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