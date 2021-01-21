ГСЧС предупредила о снеголавинной опасности в Карпатах
21 января, 2021, 13:26
Спасатели предупредили о третьем уровене снеголавинной опасности в Карпатах 21 и 22 января
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Telegram .
"Внимание! Предупреждение о снеголавинную опасность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прогнозам УкрГидрометцентра, сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 21 января на высокогорье Ивано-Франковской области, а 21-22 января на высокогорье Закарпатской области.
Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-