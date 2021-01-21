Голкипер "Шахтера" Пятов назвал самые тяжелые сборы в своей карьере
Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".
По словам Пятова под руководством португальцев тренироваться легче.
"Труднее всего было с Луческу. Без мячей, по 12 километров пробегали. Но сколько мы трофеев с ним выиграли, значит, правильно готовились. Сейчас, когда в "Шахтер" пришли португальцы, стало на сборах легче", - сказал Андрей Пятов.
Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством Мирчи Луческу команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком «Шахтере», который покинул в 2016 году.
- 15 января голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что он в восторге от работы с главным тренером Мирчей Луческу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-