Голкипер "Шахтера" Пятов назвал самые тяжелые сборы в своей карьере

21 января, 2021, 19:41

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, что самые тяжелые сборы в его карьере были при работе с Мирчей Луческу

Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".

По словам Пятова под руководством португальцев тренироваться легче.

"Труднее всего было с Луческу. Без мячей, по 12 километров пробегали. Но сколько мы трофеев с ним выиграли, значит, правильно готовились. Сейчас, когда в "Шахтер" пришли португальцы, стало на сборах легче", - сказал Андрей Пятов.

Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством Мирчи Луческу команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком «Шахтере», который покинул в 2016 году.

15 января голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что он в восторге от работы с главным тренером Мирчей Луческу.

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