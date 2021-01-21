Германия может закрыть границы с соседними государствами
Такое решение могут принять, если те в ближайшее время не будут действовать эффективнее в борьбе с распространением коронавируса, сообщает Deutsche Welle.
По словам Браун, в настоящее время необходимо взять под контроль распространение инфекции, чтобы защититься от новых, более заразных вариантов коронавируса. Опасность заключается в том, что если в стране растет число заражений, то новые мутации постепенно становятся преобладающими, и распространение COVID-19 не удастся взять под контроль.
Это заявление Браун сделал накануне саммита ЕС, который состоится сегодня и будет посвящен единой стратегии ЕС в борьбе с пандемией.
Напомним, в Германии в 35 человек обнаружили новый штамм коронавируса . Пока проверяется, насколько он заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-