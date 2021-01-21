Геращенко надеется на принятие законопроекта об усилении ответственности за пьяное вождение

21 января, 2021, 11:49

Заместитель министра внутренних дел выразил надежду на принятие законопроекта, который усиливает ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Этот законопроект, в частности, предусматривает право полицейских делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

"Я очень сподиваюсья, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, поскольку от рук пьяных водителей гибнут люди, которые голосовали за каждую политическую силу, надеясь, что она сделает Украину более безопасной", - подчеркнул Геращенко.

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