Геращенко надеется на принятие законопроекта об усилении ответственности за пьяное вождение
21 января, 2021, 11:49
Заместитель министра внутренних дел выразил надежду на принятие законопроекта, который усиливает ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения
Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.
По словам Геращенко, на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
Этот законопроект, в частности, предусматривает право полицейских делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.
"Я очень сподиваюсья, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, поскольку от рук пьяных водителей гибнут люди, которые голосовали за каждую политическую силу, надеясь, что она сделает Украину более безопасной", - подчеркнул Геращенко.
- Напомним, что заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивого поймали пьяным за рулем , он пытался сопротивляться правоохранителям. Впоследствии в полиции сообщили , что составили на нарушителя три административных протокола.
- Утром 21 января Кабинет министров уволил Немилостивого с должности заместителя министра.
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