ФИФА грозит топ-клубам дисквалификацией за создание суперлиги
Об этом говорится в официальном заявлении ФИФА.
Таким образом в ФИФА отреагировали на слухи о создании европейской суперлиги богатыми европейскими клубами.
"ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующими конфедерациями. Как следствие, любой клуб или игрок, который участвует в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА", - говорится в заявлении.
В ФИФА добавили, что признают клубный чемпионат мира в его нынешнем и новом формате как единое всемирное клубное соревнование, а континентальные турниры могут происходить исключительно под эгидой соответствующих конфедераций.
- В октябре 2020 года стало известно, что самые богатые футбольные клубы договариваются о создании европейской суперлиги.
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