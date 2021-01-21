ФИФА грозит топ-клубам дисквалификацией за создание суперлиги

21 января, 2021, 15:25

Международная федерация футбола предупредила, что будет дисквалифицировать клубы за участие в суперлиге

Об этом говорится в официальном заявлении ФИФА.

Таким образом в ФИФА отреагировали на слухи о создании европейской суперлиги богатыми европейскими клубами.

"ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующими конфедерациями. Как следствие, любой клуб или игрок, который участвует в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА", - говорится в заявлении.

В ФИФА добавили, что признают клубный чемпионат мира в его нынешнем и новом формате как единое всемирное клубное соревнование, а континентальные турниры могут происходить исключительно под эгидой соответствующих конфедераций.

В октябре 2020 года стало известно, что самые богатые футбольные клубы договариваются о создании европейской суперлиги.

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