Фукс высказал предположение, кого поддержат олигархи на выборах мэра Харькова
Об этом он заявил в интервью УП.
"Думаю, все, кого вы упомянули (Ярославский, Котвицкий, - ред.), будут поддерживать Терехова. Потому что все знают, кто это такой. Но это же выборы, это трудно угадать", - сказал Фукс.
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Сам Фукс сказал, что будет голосовать за Терехова.
Олигарх добавил, что несколько лет Кернес и так фактически делегировал Терехову часть своих полномочий.
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Фукс считает, что выборы мэра Харькова могут состояться в октябре 2021 года, ведь до марта их не успеют организовать.
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