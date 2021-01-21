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Фукс высказал предположение, кого поддержат олигархи на выборах мэра Харькова

Бизнесмен Павел Фукс считает, что олигархи на выборах мэра Харькова поддержат первого заместителя покойного городского головы Геннадия Кернеса Игоря Терехова

Об этом он заявил в интервью УП.

"Думаю, все, кого вы упомянули (Ярославский, Котвицкий, - ред.), будут поддерживать Терехова. Потому что все знают, кто это такой. Но это же выборы, это трудно угадать", - сказал Фукс.

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Сам Фукс сказал, что будет голосовать за Терехова.

Олигарх добавил, что несколько лет Кернес и так фактически делегировал Терехову часть своих полномочий.

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Фукс считает, что выборы мэра Харькова могут состояться в октябре 2021 года, ведь до марта их не успеют организовать.

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