ЕСПЧ вынес первое решение о последствиях российской агрессии против Грузии

21 января, 2021, 16:15

Европейский суд по правам человека признал, что Россия должна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны

Соответствующее решение обнародовали на сайте ЕСПЧ.

Обе стороны спора объявили о своей победе.

"Сегодня один самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летняя спор с РФ о войне августа 2008 завершилась победой Грузии", - написал премьер-министр этой страны Гиорги Гахария.

Зато Минюст России обнародовал сообщение о своей победе в ЕСПЧ, утверждая, что Суд "признал необоснованными обвинения Грузии против России о событиях 8-12 августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии".

Судьи решили, что Россия не несла ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях (Абхазия и Южная Осетия) во время наиболее ожесточенных боев русско-грузинской войны в августе 2008 года (8-12 августа). Именно это выдает за победу Министерство юстиции России.

В то же время все остальные пункты жалобы против России ЕСПЧ поддержал, некоторые из них даже единогласно. Они признают Россию ответственной за нарушения прав человека на территориях Абхазии и Южной Осетии после войны. Также суд признал, что эти территории остаются подконтрольными России, несмотря даже на признание Москвой их "независимости".

ЕСПЧ также признал Россию виновной в введении на оккупированных территориях «административной практики», во время которой поднимались основные права человека, такие как право на жизнь, на свободу, на защиту собственности, на образование, а также на запрет пыток и унижения человеческого достоинства.

Пока судьи не приняли решение о компенсации обеим сторонам. Их размер определит отдельное решение ЕСПЧ.

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