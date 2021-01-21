ЕСПЧ вынес первое решение о последствиях российской агрессии против Грузии
Соответствующее решение обнародовали на сайте ЕСПЧ.
Обе стороны спора объявили о своей победе.
"Сегодня один самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летняя спор с РФ о войне августа 2008 завершилась победой Грузии", - написал премьер-министр этой страны Гиорги Гахария.
Зато Минюст России обнародовал сообщение о своей победе в ЕСПЧ, утверждая, что Суд "признал необоснованными обвинения Грузии против России о событиях 8-12 августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии".
Судьи решили, что Россия не несла ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях (Абхазия и Южная Осетия) во время наиболее ожесточенных боев русско-грузинской войны в августе 2008 года (8-12 августа). Именно это выдает за победу Министерство юстиции России.
В то же время все остальные пункты жалобы против России ЕСПЧ поддержал, некоторые из них даже единогласно. Они признают Россию ответственной за нарушения прав человека на территориях Абхазии и Южной Осетии после войны. Также суд признал, что эти территории остаются подконтрольными России, несмотря даже на признание Москвой их "независимости".
ЕСПЧ также признал Россию виновной в введении на оккупированных территориях «административной практики», во время которой поднимались основные права человека, такие как право на жизнь, на свободу, на защиту собственности, на образование, а также на запрет пыток и унижения человеческого достоинства.
Пока судьи не приняли решение о компенсации обеим сторонам. Их размер определит отдельное решение ЕСПЧ.
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