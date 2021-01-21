ЕСПЧ обвинил власть Януковича в многочисленных нарушениях прав человека во время Революции Достоинства
Об этом сообщает ЕП .
Суд, в частности, вынес решение по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.
Суд единогласно постановил, что в рамках этих дел было многократно нарушение статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статью 11 (свобода собраний и ассоциаций), статью 2 (право на жизнь) и статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни).
ЕСПЧ установил, что власть сознательно использовала жестокое обращение и государство несет ответственность за убийство как минимум одного активиста.
"Суд установил, что не было проведено эффективного расследования похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 и убит после пыток), отметив, в частности, что национальные власти квалифицировала это как убийство, и за него ответственное государство ", - говорится в решении.
Суд постановил, что многие задержаний были произвольными. ЕСПЧ считает, что власти намеренно пыталась сорвать мирные протесты, используя насилие и незаконные задержания.
В целом суд отметил, что расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.
Суд констатировал отсутствие независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений милиции и титушок
Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда, а также покрыть судебные издержки.
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