Экс-лидер С14 Карась ответил на обвинения Зисельса в поджоге синагоги в День памяти жертв Холокоста

21 января, 2021, 16:13

Бывший глава националистической организации С14 Евгений Карась ответил на обвинения Иосифа Зисельса: утверждает, что с "Боцманом", который якобы передал ему деньги ОПЗЖ на поджог синагоги, не общался более 2 лет

Экс-лидер организации С14 Евгений Карась ответил на обвинения Иосифа Зисельса, которые тот направил главе Нацполиции Игорю Клименко, в комментарии для Еспресо.TV.

Напомним, глава еврейских организаций Украины Иосиф Зисельс заявил, что представители партии "Оппозиционная платформ - За жизнь" (ОПЗЖ) передали "Национальному корпусу" и "другим право-радикальным группам" значительные средства на организацию различных провокаций, в частности - на поджог синагоги в День памяти жертв Холокоста.

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По словам Зисельса, деньги были переданы "лицом по имени Сергей Коротких ("Боцман") неонацистской группе С-14 через ее активиста Евгения Карася".

Экс-лидер С14 общественный активист Евгений Карась ответил на обвинения:

"Важно: ни один из руководителей С14 уже года два ни разу не общался с Боцманом, у нас очень прохладные отношения и никаких взаимосвязей. Кроме того, что, как я уже говорил, С14 по факту уже не существует полтора года как".

Также он отметил, что Коротких не имеет никакого отношения к акции под посольством Израиля, которая состоялась в протест против заявления посла страны относительно фигуры Степана Бандеры.

"Акция - это исключительно ответ на хамство посла и конструктивный совет, чем должно заниматься посольство по теме Голодомора", - добавил Карась.

По мнению активиста, единственной причиной, почему "Боцмана"-Коротких связывают с ним и акцией есть факт присутствия на ней активистов организации "Традиция и порядок".

"На акции было около 80 человек. Из них около 20 представителей организации "Традиция и порядок", которую иногда поддерживает "Боцман". Только "Традиция" взяла флаги. С чего такие, как Зисельс, начали строить ложные теории о "заказе акции". Это полный абсурд. В общем-то я думал, никаких флагов вообще не будет, а только выступят представители "Общества будущего", молодежки ВО "Свобода" "Сокол", "Традиции и порядка" и "Правого сектора", - пояснил он.

Напомним, 2 января, после дня рождения вождя украинской нации Степана Бандеры послы Польши и Израиля раскритиковали его почитание Украиной. Также они вспомнили фигуры визави Бандеры в ОУН Андрея Мельника, писателя и министра УНР Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

После этого МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

А председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий обратил внимание на противоречия в заявлениях послов, подчеркнув, что мы по-разному относимся к различным действиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины.

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко также отреагировал на заявление своего коллеги в Украине.

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