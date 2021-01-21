Экс-чемпион мира рассказал, чего не хватает Усику в супертяжелом весе

21 января, 2021, 14:41

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер заявил, что достичь успеха в супертяжелом весе Александру Усику мешает отсутствие нокаутирующего удара

Об этом Паркер сказал в интервьюYouTube-канала PepTalkUK.

По словам новозеландского боксера, Александр Усик в поединке против британца Дерека Чисоры выглядел неплохо, но украинцу не хватило нокаута.

"Усик - умный боец. Он постоянно двигался в последнем бою. Я считаю, что многие боксеры будут передвигаться, когда окажутся в ринге с Дереком Чисорой, ведь он идет вперед и выбрасывает мощные бомбы. Я считаю, что Усик боксировал достаточно грамотно, ему удалось одержать победу. Я не уверен в его мощности в супертяжелом весе. Не знаю, потрясал ли он Чисору. Мне показалось, что Усик все же потряс его несколько раз, но я не уверен, что у него есть разовый нокаутирующий удар ", - сказал Паркер .

Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году в новозеландца титул отобрал Джошуа.

Напомним, 21 января британский тяжеловес Джо Джойс пообещал взять у Александра Усика реванш за поражение во Всемирной серии бокса.

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