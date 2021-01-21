Бывший капитан "Динамо" заявил, что не видит смысла возвращаться в Украину
Об этом сообщает zbirna.com.
Защитник турецкого "Ризеспора" не собирается возвращаться в УПЛ.
"Не могу сказать, что я полностью сконцентрирован только на Турции. Но мне все очень нравится, все устраивает. Сложно что-то загадывать, потому что в карантин у нас был очень плотный график. После карантина нелегко будет набрать форму. Но, я надеюсь, что все будет хорошо. А уже ближе к концу сезона буду знать, что буду делать дальше. Возвращение в Украину? Конечно же, нет. Не вижу в этом смысла ", - сказал Морозюк.
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Морозюка 16 матчей за "Ризеспор", в которых он отдал 2 результативные передачи. Он выступает за турецкий клуб с 2019 года. За "Динамо" правый защитник играл в 2005-2010, 2015-2019 годах.
В активе Николая Морозюка 13 матчей и 1 гол в футболке сборной Украины.
- В июне 2020 года стало известно, что бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк может перейти из "Ризеспора" в другой турецкий клуб - "Фенербахче".
- 19 января Николай Морозюк получил положительный тест на коронавирус.
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