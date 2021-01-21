Бывший капитан "Динамо" заявил, что не видит смысла возвращаться в Украину

21 января, 2021, 19:07

Бывший капитан киевского "Динамо" заявил, что не видит смысла возвращаться в чемпионат Украины по футболу

Об этом сообщает zbirna.com.

Защитник турецкого "Ризеспора" не собирается возвращаться в УПЛ.

"Не могу сказать, что я полностью сконцентрирован только на Турции. Но мне все очень нравится, все устраивает. Сложно что-то загадывать, потому что в карантин у нас был очень плотный график. После карантина нелегко будет набрать форму. Но, я надеюсь, что все будет хорошо. А уже ближе к концу сезона буду знать, что буду делать дальше. Возвращение в Украину? Конечно же, нет. Не вижу в этом смысла ", - сказал Морозюк.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Морозюка 16 матчей за "Ризеспор", в которых он отдал 2 результативные передачи. Он выступает за турецкий клуб с 2019 года. За "Динамо" правый защитник играл в 2005-2010, 2015-2019 годах.

В активе Николая Морозюка 13 матчей и 1 гол в футболке сборной Украины.