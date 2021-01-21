Биткойн потерял четверть стоимости из-за опасений нового пузыря на рынке

21 января, 2021, 14:07

Биткойн потерял почти четверть с момента достижения им рекордных $ 42 000 8 января

Об этом пишет Reuters .

По информации издания, в четверг биткойнов упал на 10% до десятидневного минимума, все дальше отдаляет его от рекордной стоимости. В то же время трейдеры опасаются возможного усиления регулирования в США.

Отмечается, что в последний раз стоимость криптовалюта снизилась на 7,5% до $ 32779 после падения до $ 31 977. Следовательно, биткойн потерял почти четверть с момента достижения им рекордных $ 42 000 8 января.

В Reuters отметили, что падение происходит на фоне растущего беспокойства, что биткойн может оказаться одним из пузырьков на финансовом рынке.

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