Байден назначил временного главу Пентагона
21 января, 2021, 11:38
Президент США назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста
Во время президентства Дональда Трампа Норквист занимал должность заместителя министра обороны, сообщает The Hill .
Теперь же он будет управлять Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.
Ранее Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента.
Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит , временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции - Монти Уилкинсон, говорится в сообщении.
Сегодня же Сенат одобрил первое назначение Байдена, утвердив Аврил Хейнс на должность директора национальной разведки.
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