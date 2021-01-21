Байден назначил временного главу Пентагона

21 января, 2021, 11:38

Президент США назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста

Во время президентства Дональда Трампа Норквист занимал должность заместителя министра обороны, сообщает The Hill .

Теперь же он будет управлять Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

Ранее Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента.

Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит , временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции - Монти Уилкинсон, говорится в сообщении.

Сегодня же Сенат одобрил первое назначение Байдена, утвердив Аврил Хейнс на должность директора национальной разведки.

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