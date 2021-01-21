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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд перенес заседание по делу по иску Медведчука против книги Кипиани "Дело Василия Стуса"

Апелляционный суд перенес заседание по делу по иску Медведчука против книги Кипиани "Дело Василия Стуса"

Киевский апелляционный суд перенес слушания по жалобе Виктора Медведчука против книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" на 19 февраля

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что заседание было перенесено с сегодняшней даты по техническим причинам.

"В настоящее время невозможно обеспечить онлайн-трансляцию из зала, поскольку необходимо подать решение в ГП "Судебные информационные системы", - пояснили в суде.

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