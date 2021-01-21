Апелляционный суд перенес заседание по делу по иску Медведчука против книги Кипиани "Дело Василия Стуса"
21 января, 2021, 21:15
Киевский апелляционный суд перенес слушания по жалобе Виктора Медведчука против книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" на 19 февраля
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что заседание было перенесено с сегодняшней даты по техническим причинам.
"В настоящее время невозможно обеспечить онлайн-трансляцию из зала, поскольку необходимо подать решение в ГП "Судебные информационные системы", - пояснили в суде.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупили за считанные минуты.
- Издательство заявило, что обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу #ВсехНеЗасудишь - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
- Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко заявил, что до рассмотрения апелляции распространению книги ничего не угрожает.
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к прочтению.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поддержал книгу, процитировав Стуса: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!"
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