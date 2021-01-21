Апелляционный суд перенес заседание по делу по иску Медведчука против книги Кипиани "Дело Василия Стуса"

21 января, 2021, 21:15

Киевский апелляционный суд перенес слушания по жалобе Виктора Медведчука против книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" на 19 февраля

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что заседание было перенесено с сегодняшней даты по техническим причинам.

"В настоящее время невозможно обеспечить онлайн-трансляцию из зала, поскольку необходимо подать решение в ГП "Судебные информационные системы", - пояснили в суде.

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