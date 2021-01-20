Зеленский ввел нового президента академии наук Загородного в состав СНБО

20 января, 2021, 16:11

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича - президента Национальной академии наук Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка: Загородний Анатолий Глебович (29 января 1951, Большая Александровка) - физик-теоретик и организатор науки, академик (с 6 мая 2006) и вице-президент (с 2011) Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины (с 2002), доктор физико-математических наук (1990), профессор (1998), заслуженный деятель науки и техники Украины (2012), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).

В 1992 - 2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии. В 2009-2011 годах - главный ученый секретарь НАН Украины

Имеет научные труды в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики. Развил статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем; последовательную кинетическую теорию пыльной плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы; развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

Напомним, Анатолия Загородного избрали президентом НАНУ 7 октября 2020 года. До этого неизменным президентом Академии в течение нескольких десятилетий был выдающийся украинский ученый Борис Патон, который умер в возрасте 101 года 19 августа 2020 года.

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