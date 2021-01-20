Завышение цен на газ: Шмыгаль надеется, что АМКУ оштрафует газоснабжающие компании-нарушители

20 января, 2021, 12:46

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафует все газоснабжающие компании, которые несправедливо завышали цены на газ для населения

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Вчера была информация, что открыто шесть дел против газоснабжающих компаний-монополистов, несправедливо задрали цены для людей. Надеюсь, что Антимонопольный комитет проверит и другие компании и доведет это дело до конца с соответствующими решениями, штрафами и наведением порядка на рынке поставок газа для людей ", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины начал дела по шести газоснабжающих компаний путем установления завышенных цен на газ для населения.