Законопроект о локализации будет вредить украинской экономике, - Фурса

20 января, 2021, 07:20

Проект закона о локализации № 3739 будет вредить украинской экономике

Такую позицию высказал Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Вопрос о локализации раз вредит экономике. Согласно расчетам Киевской школы экономики, это как раз займет у нас ВВП. Речь идет о законопроекте, который должен убить систему Prozorro", - сказал Фурса.

Он обратил внимание, что система Prozorro позволяет государству делать закупки по самой низкой цене.

"А локализация под видом патриотизма проталкивает возвращения коррупционных схем. Если у вас есть справка, что вы украинец, то вы можете продать дороже то государственному предприятию или государству на закупках. Это очень вредно для экономики", - резюмировал экономист.