Законопроект о локализации будет вредить украинской экономике, - Фурса
Такую позицию высказал Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Вопрос о локализации раз вредит экономике. Согласно расчетам Киевской школы экономики, это как раз займет у нас ВВП. Речь идет о законопроекте, который должен убить систему Prozorro", - сказал Фурса.
Он обратил внимание, что система Prozorro позволяет государству делать закупки по самой низкой цене.
"А локализация под видом патриотизма проталкивает возвращения коррупционных схем. Если у вас есть справка, что вы украинец, то вы можете продать дороже то государственному предприятию или государству на закупках. Это очень вредно для экономики", - резюмировал экономист.
- Верховная Рада в июле 2020 поддержала в первом чтении проект закона о локализации в закупках.
- Международная организация Тransparency International призвала Кабинет министров воздержаться от внедрения неценовых критериев в закупках. В организации отметили, что такая инициатива нарушает международные обязательства, согласно которым Украина не отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечивать "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и для отечественных компаний.
- В администрации президента США Дональда Трампа заметили, что ссылки в украинском законопроекте о локализации на якобы похожие американские законы неправда.
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