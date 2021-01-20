Инаугурация президента США: Байден и Харрис прибыли в Капитолий
Об этом сообщает The Guardian.
Инаугурация Харрис состоится в 18:15 по Киеву. Церемония инаугурации Байдена - в полдень по местному времени (19:00 по Киеву).
На церемонию уже прибыли бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон с супругами.
Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится в полдень, уже покинул Вашингтон вместе с женой.
Pres.-elect Joe Biden and Vice Pres.-elect Kamala Harris arrive for their inauguration ceremony. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/VIf8EHgk77- ABC News (@ABC) January 20, 2021
Из-за недавних беспорядков в Капитолии церемония пройдет с беспрецедентными мерами безопасности. Вокруг здания Конгресса установили трехметровый забор. В Вашингтон взыскали 25 тысяч военнослужащих Нацгвардии США. Капитолий закроют для публики, а попасть на церемонию можно будет только по билетам.
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