Инаугурация президента США: Байден и Харрис прибыли в Капитолий

20 января, 2021, 18:11

Избранный президент США Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис прибыли в Капитолий перед инаугурацией

Об этом сообщает The Guardian.

Инаугурация Харрис состоится в 18:15 по Киеву. Церемония инаугурации Байдена - в полдень по местному времени (19:00 по Киеву).

На церемонию уже прибыли бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон с супругами.

Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится в полдень, уже покинул Вашингтон вместе с женой.

Pres.-elect Joe Biden and Vice Pres.-elect Kamala Harris arrive for their inauguration ceremony. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/VIf8EHgk77 - ABC News (@ABC) January 20, 2021

Из-за недавних беспорядков в Капитолии церемония пройдет с беспрецедентными мерами безопасности. Вокруг здания Конгресса установили трехметровый забор. В Вашингтон взыскали 25 тысяч военнослужащих Нацгвардии США. Капитолий закроют для публики, а попасть на церемонию можно будет только по билетам.

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