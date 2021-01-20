Врачи Великобритании призвали предоставить приоритет в COVID-вакцинации этническим меньшинствам
20 января, 2021, 08:58
Британские врачи призвали предоставить в процессе COVID-вакцинации приоритет представителям этнических меньшинств
Об этом сообщает DPA .
"Мы обеспокоены данным, которые показывают, что представители расовых меньшинств не только чаще испытывают негативное влияние коронавируса, но и в меньшей степени получают вакцину", - сказал руководитель Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл.
По его словам, Минздрав Великобритании должно считать расовую принадлежность фактором, определяющим приоритетность получения вакцины от COVID-19.
Маршалл и другие медицинские эксперты призвали правительство провести информационную кампанию по вакцинации, направленную на этнические меньшинства.
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