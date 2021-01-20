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Espreso.tvМирВрачи Великобритании призвали предоставить приоритет в COVID-вакцинации этническим меньшинствам

Врачи Великобритании призвали предоставить приоритет в COVID-вакцинации этническим меньшинствам

Британские врачи призвали предоставить в процессе COVID-вакцинации приоритет представителям этнических меньшинств

Об этом сообщает DPA .

"Мы обеспокоены данным, которые показывают, что представители расовых меньшинств не только чаще испытывают негативное влияние коронавируса, но и в меньшей степени получают вакцину", - сказал руководитель Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл.

По его словам, Минздрав Великобритании должно считать расовую принадлежность фактором, определяющим приоритетность получения вакцины от COVID-19.

Маршалл и другие медицинские эксперты призвали правительство провести информационную кампанию по вакцинации, направленную на этнические меньшинства.

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