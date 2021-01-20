Врачи Великобритании призвали предоставить приоритет в COVID-вакцинации этническим меньшинствам

Об этом сообщает DPA .

"Мы обеспокоены данным, которые показывают, что представители расовых меньшинств не только чаще испытывают негативное влияние коронавируса, но и в меньшей степени получают вакцину", - сказал руководитель Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл.

По его словам, Минздрав Великобритании должно считать расовую принадлежность фактором, определяющим приоритетность получения вакцины от COVID-19.

Маршалл и другие медицинские эксперты призвали правительство провести информационную кампанию по вакцинации, направленную на этнические меньшинства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb