Военный ВСУ пытался продать пластид, - СБУ
20 января, 2021, 12:20
На Сумщине задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины во время сбыта партии взрывчатки - трех килограммов пластида с детонатором
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, это не первый факт продажи взрывчатки военным. Задержание злоумышленника проводилось с привлечением спецназа СБУ.
В этот же день по месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск, во время которого изъяли еще 1,5 кг пластида.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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