Военный ВСУ пытался продать пластид, - СБУ

20 января, 2021, 12:20

На Сумщине задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины во время сбыта партии взрывчатки - трех килограммов пластида с детонатором

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, это не первый факт продажи взрывчатки военным. Задержание злоумышленника проводилось с привлечением спецназа СБУ.

В этот же день по месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск, во время которого изъяли еще 1,5 кг пластида.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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