Вакцина Pfizer эффективна против "британского" штамма коронавируса, - исследование
Об этом сообщает CNBC.
Исследование, которое еще не прошло рецензирование, показало, что все мутации, связанные с недавно выявленным штаммом коронавируса, были нейтрализованы антителами в крови 16 участников, которым ранее вводилась вакцина от компаний Pfizer-BioNTech.
Считается, что штамм, известный как B.1.1.7., впервые появился в Великобритании в сентябре 2020 года. Он имеет необычно большое количество мутаций и быстрее передается.
Характеристики этого варианта вируса вызвали беспокойство по поводу эффективности вакцин против COVID-19, однако исследование, опубликованное на сервере репозиторий препринтов открытого доступа биологических наук bioRxiv, показало "отсутствие биологически значимой разницы в нейтрализующей активности" между лабораторными тестами на B.1.1.7 и исходным штаммом коронавируса.
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