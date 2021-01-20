В зоне ООС обнаружили запрещенные российские мины, - прокуратура

20 января, 2021, 18:44

Прокуроры совместно со следователями СБУ задокументировали очередной факт, подтверждающий присутствие на временно оккупированной территории Луганщины российских войск

Об этом сообщает пресс служба Луганской областной прокуратуры.

"На прежних позициях НВФ РФ обнаружены боеприпасы российского производства - боевая противопехотная фугасная мина нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации", - говорится в сообщении.

Мины запрещены международными договорами: Оттавской конвенции и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

По данным прокуратуры, противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 обезврежено взрывотехниками.