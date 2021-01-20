В Украине появился новый вид мошенничества - "раздают" деньги от имени супермаркета

20 января, 2021, 18:50

Люди рискуют остаться без средств на своих карточках и даже влезть в большие долги при наличии кредитной линии

В Украине новый вид мошенничества под прикрытием брендового супермаркета. Схема работает просто. Потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке на сайт и угадать-выбрать в каком ящике находится приз! Чудо - вы выиграли 3 000 гривен. Игрок ничего не подозревает - ведь акция проходит под известным брендом АТБ. Хотя фейковый сайт никакого отношения к торговой сети не имеет.

"Компания АТБ-маркет официально заявляет, что не имеет никакого отношения к мошенническим рассылкам в различных "мессенджерах" по поводу розыгрыша любых денежных купонов и других розыгрышей", - заявил территориальный управляющий ООО АТБ-МАРКЕТ Никита Мокеев.

"Победитель" перед получением денег уведомляет о розыгрыше через интернет 20 своих друзей. И тогда "жертве" сообщают, что на счету уже 3 000 гривен, а 3 600 долларов. Но чтобы получить "выигрыш" нужно заплатить за конвертацию 160 гривен. Деньги небольшие, и часть людей соглашается, ведь на кону три шестьсот в американской валюте. Во время операции многие соглашаются предоставить реквизиты своей карты - номер, CVV-код или пароль. В результате - на карточке ноль! А то и минус, если открыт кредитный лимит! Рассчитывать, что банк вернет средства бесполезно. Ведь система безопасности убеждена - средствами распоряжаетесь именно вы - единственный кто знает все пароли и реквизиты. В 99,9% случаев мошенники остаются безнаказанными. Изъяв достаточно средств у доверчивых клиентов они забрасывают сайт.

"Мы хотели обратиться к нашим постоянным покупателям, а также ко всем украинцам! Очень осторожно относитесь к схемам такого характера. Всегда проверяйте любую информацию либо на сайте компании, либо через горячую линию", - говорит Никита Мокеев.

В сети добавляют - условия любых акций и бонусных программ супермаркета прозрачны и понятны и доступны на официальном сайте. Дискаунтеры АТБ активно работают в 24 областях Украины, 1 203 магазина ежедневно посещают около 4 миллионов человек.